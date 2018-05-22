طوارئ بمستشفيات بني سويف لاستقبال حالات الإجهاد الحراري

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، عن رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية، لاستقبال حالات ضربة الشمس والإجهاد الحرارى، بناء على تعليمات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة.

وأكد وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال تصريحات صحفية، على وجود دليل العمل الإكلينيكي بكافة المستشفيات، للتعامل مع أي حالة واردة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، مع وجود الأدوية والمحاليل اللازمة، والتأكيد على استعداد كافة سيارات الاسعاف لنقل الحالات في حالة الإبلاغ بالإصابة.

وأهاب وكيل وزارة الصحة المواطنين بتوخي الحذر وعدم الوقوف في الشمس لفترات طويلة أو الجلوس في أماكن بعيدة عن التهوية، والإبلاغ فورا عن أي حالات تتعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري لنقلها إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات الأولية.