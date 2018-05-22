بالأسماء.. 25 طالبا يفوزون في المسابقة القرآنية الرمضانية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، فوز 25 طالبا في المستوى الرابع من مسابقة حفظ القرآن الكريم الرمضانية، التي نظمتها مديرية أوقاف كفر الشيخ.

وتضمن المستوى الرابع حفظ ربع القرآن الكريم، وفاز كل من " حنين غنيم عبدة عباس، ورودينا عبدالصمد عبدالرازق عبدالله من إدارة كفر الشيخ غرب، وياسمبن إبراهيم محمد شرابي بإدارة دسوق بحري، ونادية رضا عبدالماجد الصعيدي بإدارة فوه، وسهيلة عبده عبدالرحمن فتياني، إدارة مطوبس بحري، وسعيد محمود محمد عبدالحليم، إدارة فوه، ومحمد دياب عبدالحميد زايد، إدارة كفر الشيخ غرب، وأسماء حمادة إبراهيم حنور، إدارة كفر الشيخ غرب، وآلاء مختار خطاب المعداوي، إدارة مطوبس بحري، وعبير محمد لبيب درويش، ومحمد أحمد فتحي العجمي، ومحمد أحمد محمد العويري، بإدارة مطوبس قبلي، ومودة عمرو محمد غنيم، إدارة مطوبس قبلي، وندا وليد أحمد أحمد، بإدارة مطوبس بحري، أسماء عبدالله عبدالله السماحي بإدارة دسوق بحري، وياسمين علي رضا علي بإدارة كفر الشيخ غرب".

كما فازت شهد سلامة عبدالسلام الطور، بإدارة دسوق بحري، وعبدالرحمن محمد السعيد القزاز بإدارة دسوق بحري، ومهند عمرو محمد غنيم بإدارة مطوبس قبلي، ورحمة محمد أحمد رشدي بإدارة بيلا، ومحمود أحمد إبراهيم مبارك بإدارة فوه، وآلاء أحمد بسيوني عبدالرؤوف، بإدارة كفر الشيخ غرب، وشهد أحمد فتحي محمد بإدارة الحامول شرق، وحبيبة إبراهيم محمد عاطف بالحامول شرق، ومريم أحمد أبواليزيد علي الرياض غرب".

وكان اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد نتيجة المسابقة القرآنية الرمضانية، التي أجرتها مديرية الأوقاف، في أربع مستويات.