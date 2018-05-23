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الوطن

أبوشقة: لا نية لتعديل الدستور وتغيير الصفة الحزبية للنائب تسقط عضويته

اليوم AM 12:00
كتب: سمر نبيه
أبوشقة: لا نية لتعديل الدستور وتغيير الصفة الحزبية للنائب تسقط عضويته

رئيس حزب الوفد

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لا توجد نية حاليا لتعديل الدستور، لافتا إلى أنه لم يعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب أي مشروع خاص بتعديل الدستور.

وأضاف خلال اجتماع الأحزاب السياسية المنعقد الآن في حزب الوفد، أنه لكي تنظر اللجنة أيا من المشاريع لابد أن يكون متبعا إحدى الطرق الثلاثة إما أن يكون مشروع مقدم من رئيس الجمهورية، أو من الحكومة، أو من نائب موقع عليه عشر أعضاء مجلس النواب على الأقل، وهذا لم يحدث، و"نحن في أعقاب انتهاء دور الانعقاد الثالث في يونيه، مما يؤكد عدم وجود النية حاليا، فالأمر لم يطرح، والوقت غير مناسب".

وتابع "أبو شقة"، أن الدستور والقانون لا يسمحان بتعديل الصفة الحزبية، قائلا: "ما زلنا أمام نص قانوني ودستوري واضح، أن تعديل الصفة الحزبية يسقط العضوية، فهناك في الدستور ما ينص، على أنه إذا ما ترشح أحد وأصبح نائبا بصفة معينة فإنه يلتزم بها، وإذا غيرها فإنه تسفط عضويته إذا صوت ثلثي المجلس على ذلك.

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