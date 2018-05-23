تسجيل الدخول

الوطن

وكيل "حقوق إنسان النواب": ممول "رايتس ووتش" والإرهابيين في سيناء واحد

اليوم AM 01:27
كتب: سلمان اسماعيل
وكيل "حقوق إنسان النواب": ممول "رايتس ووتش" والإرهابيين في سيناء واحد

على بدر

قال النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن التقارير التي اعتادت منظمة هيومن رايتس ووتش ومثيلاتها إصدارها، تهدف للنيل من سمعة القوات المسلحة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن القوات المسلحة تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب في سيناء، قاربت على الانتهاء لصالحنا، الأمر الذي دعا المنظمة للتحرك في هذا التوقيت لأن الممول لهذه الجماعات هو ذاته من يمول المنظمات المشبوهة.

وأكد أن المنظمة أخطأت حينما تدخلت في شؤون الدولة السيادية، في الوقت الذي تجاهلت فيه سقوط شهداء من الجيش والشرطة والمدنيين في سيناء على يد الجماعات الإرهابية، وغاب عنها أو تغاضت عن أن الممارسات الأمنية الجارية بسيناء لا تعدو كونها إجراءات احترازية لحماية أمن الدولة والمواطنين.

أخبار متعلقة

صور| إجراءات احترازية لـ"الزارعة" لمواجهة حشرة الجياشة بحدود السودان

صور| إجراءات احترازية لـ"الزارعة" لمواجهة حشرة الجياشة بحدود السودان
وزير الزراعة: إجراءات احترازية لمواجهة إنفلونزا الطيور حال ظهوره

وزير الزراعة: إجراءات احترازية لمواجهة إنفلونزا الطيور حال ظهوره
إجراءات احترازية من كهرباء الأقصر تحسبا للتغيرات المناخية

إجراءات احترازية من كهرباء الأقصر تحسبا للتغيرات المناخية
موانئ البحر الأحمر: إجراءات احترازية لمواجهة الطقس السيئ

موانئ البحر الأحمر: إجراءات احترازية لمواجهة الطقس السيئ

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

إيناس عبد الدايم: مهمتنا أن تصل الثقافة للمواطن في جميع أنحاء مصر

إيناس عبد الدايم: مهمتنا أن تصل الثقافة للمواطن في جميع أنحاء مصر

"جنايات الإسكندرية" تسجن 3 متهمين سنة لخطفهم شخصا وتهديده

"جنايات الإسكندرية" تسجن 3 متهمين سنة لخطفهم شخصا وتهديده

الخميس .. "مسحراتي المحروسة" أمسية رمضانية بالأعلى للثقافة

الخميس .. "مسحراتي المحروسة" أمسية رمضانية بالأعلى للثقافة

"بدوي": طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يونيو المقبل

"بدوي": طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يونيو المقبل

جيران "طفل المطرية": "اغتصبوه في رمضان اللى فات.. وقتلوه رمضان ده"

جيران "طفل المطرية": "اغتصبوه في رمضان اللى فات.. وقتلوه رمضان ده"

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل