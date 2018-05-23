وكيل "حقوق إنسان النواب": ممول "رايتس ووتش" والإرهابيين في سيناء واحد

قال النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن التقارير التي اعتادت منظمة هيومن رايتس ووتش ومثيلاتها إصدارها، تهدف للنيل من سمعة القوات المسلحة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن القوات المسلحة تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب في سيناء، قاربت على الانتهاء لصالحنا، الأمر الذي دعا المنظمة للتحرك في هذا التوقيت لأن الممول لهذه الجماعات هو ذاته من يمول المنظمات المشبوهة.

وأكد أن المنظمة أخطأت حينما تدخلت في شؤون الدولة السيادية، في الوقت الذي تجاهلت فيه سقوط شهداء من الجيش والشرطة والمدنيين في سيناء على يد الجماعات الإرهابية، وغاب عنها أو تغاضت عن أن الممارسات الأمنية الجارية بسيناء لا تعدو كونها إجراءات احترازية لحماية أمن الدولة والمواطنين.