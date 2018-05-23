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الوطن

"جنايات الإسكندرية" تسجن 3 متهمين سنة لخطفهم شخصا وتهديده

اليوم AM 03:03
كتب: محمد الرملي
"جنايات الإسكندرية" تسجن 3 متهمين سنة لخطفهم شخصا وتهديده

السجن سنة لثلاث متهمين لخطفهم أحد الأشخاص وتهديده

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الثلاثاء، بالسجن سنة على المتهمة "ن. م. ك."، والمتهم "أ. ع. م."، والمتهم "م. ع. أ."، لخطفهم المدعو "ع. ح. ح."، وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة، تحت التهديد.

تعود تفاصيل القضية رقم 251 لسنة 2017 قسم شرطة سيدي جابر، والمسجلة كلي برقم 5 سيدي جابر، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من قسم شرطة سيدي جابر من "ع. ح. ح."، وأفاد بالبلاغ أنه تم احتجازه من جانب بعض الأشخاص لمدة ثلاث أيام داخل وحدة سكنية، لأجباره التوقيع على إيصالات أمانة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أن المتهمة الأولى استدرجت المجني عليه عن طريق اتصال هاتفي من شريحة نجلتها، عن طريق مقابلة تعارف وصداقة بينهما، واتفقا على اللقاء بدائرة القسم، وعند وصوله لمحل الواقعة قام المتهم الثاني والثالث باقتيادة داخل إحدى سيارات الأجرة، واصطحبه إلى إحدى الوحدات السكنية، واحتجزه بها  لمدة 3 أيام، وتم إجباره على التوقيع على إثني عشر أيصال أمانة.

وعقب تقنين الإجراءات، توصلت مباحث قسم شرطة سيدي جابر إلى تلقي نجل المجني عليه، رسائل من تليفون مجهول تتطلب تنازل والده عن قضايا قد تم رفعها والده ضد المتهم الثالث، وتم القبض على المتهمين وعرضهم علي النيابة العامة، التي أحالتهم للجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشارين محمد علي عبدالمجيد، ومحمد أيمن محفوظ، وأمناء سر الجلسة خالد محمد حسين وأيهاب النادي.

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