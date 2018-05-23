"مياه الفيوم": توقف المرحلة الأولى من محطة مياه العزب الجديدة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، توقف المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة، بسبب عطل مفاجئ داخل منظومة الكلور، ما أدى إلى ضعف ضغط المياه بعدد من المناطق، وفقا لبيان صحفي، منذ قليل.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن عطل منظومة الكلور أدى إلى ضعف المياه بمدينة الفيوم، ومساكن دمو، والإعلام، واللاهون، والكعابي، وطبهار، والعجميين، وتلات، وانتقل فريق الصيانة على الفور للمحطة، لإصلاح الأعطال داخل منظومة الكلور، وسوف يتم تشغيل المحطة فور الإنتهاء من الإصلاحات.