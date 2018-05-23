بالفيديو| "دم جديد".. 3 مطربين يرفعون شعار "سنة أولى تترات رمضان"

في الوقت الذي تشتعل فيه حدة المنافسة الدرامية الرمضانية بين المسلسلات التي تحمل أسماء نجوم الدراما في مصر، يظهر سباق من نوعٍ خاص على هامش السباق الدرامي، بين مطربي أغاني "تترات" مسلسلات الموسم الرمضاني.

وعلى مدار سنواتٍ عديدةٍ، سيطر على سباق "تترات" مسلسلات رمضان أسماء ألفها الجمهور، واعتادوا سماع أصواتهم فور انطلاق صافرة بداية ماراثون السباق الدرامي الرمضاني عقب إفطار أول أيام الشهر الكريم، فنجوم مثل علي الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت ومدحت صالح، كانت أصواتهم علامةً مسجلةً في شهر رمضان.

وفي العام الحالي اقتحمت أصوات جديدة لم تكن مألوفة على آذان متابعي مسلسلات رمضان، أغاني التترات، تستعرضها "الوطن" في التقرير التالي.

"بختك كده يا جدع، حظك مهوش مديك، كلك رجولة وجدعنة والدنيا جاية عليك"، بهذه الكلمات بدأ "تتر" البداية مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وبصوتٍ غير مألوف لمتابعي الدراما المصرية، يحمل مزيجًا من اليأس والإحباط، مع دفعة معنوية لأمل مقبل في النهاية.

"تتر" بداية مسلسل "فوق السحاب" من غناء المنشد الصوفي سيد إمام، الذي يخوض تجربة غناء "تتر" مسلسل رمضاني للمرة الأولى، ومن تلحينه، وتأليف الشاعر أحمد بري، ويشارك في بطولة المسلسل، إبراهيم نصر، وعفاف شعيب، ومنى عبدالغني، ونهال عنبر، وشادي ألفونس، وميرنا نور الدين، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

مسلسل آخر حمل "التتر" الخاص به، صوتًا يصدح للمرة الأولى خلال مسلسلات رمضان، وهو مسلسل "ليالي أوجيني"، سيناريو وحوار إنجي القاسم وسما عبدالخالق، إخراج هاني خليفة، بطولة ظافر العابدين، وأمينة خليل، وانتصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وكارمن بصيبص، وخالد كمال، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وليلى عزالعرب.

أغنية "التتر" بعنوان "حبي ليك"، وتغنيها المطربة نسمة محجوب، لأول مرة لها في السباق الرمضاني، ومن كلمات أمير طعيمة وألحان هشام نزيه، وتحمل الأغنية طابع رومانسي كلاسيكي هادئ، يتناسب مع فترة الأربعينيات التي تدور فيها أحداث المسلسل.

النجم مصطفى شعبان منح فرصة الظهور الأول في "تترات" مسلسلات رمضان للمطرب الشاب عبده سليم، من خلال المسلسل الذي يدخل به السباق الرمضاني "أيوب"، الذي يشارك في بطولته كل من أيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، تأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

"أنا بيت قديم جدرانه من الخوف شرخت، أنا ضحكة يسمعها القتيل لو صرخت" هكذا بدأ "تتر" المسلسل، الذي يحمل عنوان "حق انتفاع"، من تأليف محمد الجمال، وتوزيع خالد نبيل، ويؤديها عبده سليم بصوت يميل للحزن، معبرًا عن مضمون المسلسل.