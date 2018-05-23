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الوطن

خبير: أردوغان أغلق أكثر من 180 وسيلة إعلام تركية.. وحبس 73 صحفيا

اليوم AM 08:03
كتب: شريف سليمان
خبير: أردوغان أغلق أكثر من 180 وسيلة إعلام تركية.. وحبس 73 صحفيا

الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز

قال ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي، إن منصات جماعة الإخوان الإرهابية لا يمكن أن تُسمى بوسائل الإعلام، موضحًا أنه مخصصة للتحريض وبث الأخبار المضللة وتعزيز الإرهاب، وهي إحدى أدوات الحرب الهجينة التي يتم شنها على بعض الدول من قِبل بعض الأنظمة التي تناصر الإرهاب وتدعم الإخوان.

وأضاف خلال مداخلة بالفيديو كونفرنس، عبر فضائية "سكاي نيوز" العربية، أن هذه القنوات تستخدم الدين بشكل مغرض من أجل تبرير الإرهاب وإثارة الفتنة في المجتمعات الآمنة. 

وتابع أن تركيا باتت السجن الأكبر للصحفيين في العالم، حيث تستهدف المنصات الإعلامية التركية المعارضة، حيث استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استطاع أن يغلق قناة فضائية في بلجيكا و3 قنوات فضائية في الدانمارك وهي قنوات تابعة لحزب العمال الكردستاني، بدعوى أنها تحرض على العنف.

وأردف أن 180 وسيلة إعلام تركية أغلقت منذ ما سُمي بمحاولة الانقلاب الفاشل، كما أدين 73 صحفيًا وحكم عليهم بالحبس منذ محاولة الانقلاب المشار إليه، لافتًا إلى أن أردوغان أوقف بث موقعي يوتيوب وتويتر في تركيا عندما كان رئيسًا للوزراء.

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