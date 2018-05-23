واشنطن: نسعى إلى خنق الاقتصاد الإيراني.. والعقوبات ضدها ستستمر

قال أندرو بيك، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والعراق، إن وزير الخارجية الأمريكية قال إن الاتفاق النووي مع إيران لم يوقف أنشطة إيران بل جعل أنشطتها أكثر عدوانية، موضحًا أن هذا القرار هو الذي أُخذ فيه قرار ترامب بشأن الاتفاق.

وأضاف خلال مداخلة بالفيديو كونفرنس، عبر فضائية "سكاي نيوز" العربية، أن ترامب تصدر الإرهاب والعدوانيين ضد وكلائها وتعمل على مهاجمة الأمريكيين.

وتابع أننا نسعى أن نخنق الاقتصاد الإيراني بأقصى حد، لافتًا إلى أن الحكومة الإيرانية تدفع ثمن أنشطتها العدوانية.

وأردف: "أعتقد أن العقوبات ضد إيران ستنجح، حيث سيكون هناك استمرارية للعقوبات التي بدأت منذ عام 1979 بالإضافة إلى عقوبات جديدة، والأطراف المعنية بالاتفاق تعلم أننا حريصين على وقف أنشطة الحرس الثوري الإيراني".