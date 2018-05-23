تسجيل الدخول

الوطن

بعد قليل.. انطلاق حفل مترو "العتبة - بولاق الدكرور" بحضور رئيس الوزراء

منذ 40 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
بعد قليل.. انطلاق حفل مترو "العتبة - بولاق الدكرور" بحضور رئيس الوزراء

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

تبدأ بعد قليل، احتفالية انطلاق أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتدة من العتبة حتى بولاق الدكرور، بطول 17.7 كم، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، واللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من الوزراء وبعض قيادات وزارة النقل.

وأكد وزير النقل أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث تتضمن 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمحطة جمال عبدالناصر وتجهيزها لمرور الحفار العملاق منها، باعتبارها أول محطة يمر بها الحفار المنطلق في أعمال الحفر ابتداء من العتبة عبر شارع 26 يوليو في اتجاه محطات «جمال عبدالناصر وماسبيرو والزمالك».

وأوضح «عرفات» لـ"الوطن"، أن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الأول يبدأ من العتبة ويمتد بطول 4 كم، ويشمل «4» محطات نفقية هي «ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات»، والجزء الثاني يمتد بطول 6.6 كم، والجزء الثالث يصل محطة جامعة القاهرة، حيث يتقاطع مع الخط الثاني للمترو.

أخبار متعلقة

بالصور| إقبال شديد على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق

بالصور| إقبال شديد على استخراج اشتراكات مترو الأنفاق
وزير النقل: لدينا عزيمة وإرادة لتطوير مرفقى مترو الأنفاق والسكة الحديد

وزير النقل: لدينا عزيمة وإرادة لتطوير مرفقى مترو الأنفاق والسكة الحديد
تعرف على أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة

تعرف على أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة
وزير النقل: فحص قطارات مترو الأنفاق قبل القيام بالرحلات خلال رمضان

وزير النقل: فحص قطارات مترو الأنفاق قبل القيام بالرحلات خلال رمضان

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

زينب صدقي.. معبودة الجماهير التي كادت تموت من الجوع

زينب صدقي.. معبودة الجماهير التي كادت تموت من الجوع

سويدية في سن الـ105 أعوام مهووسة بالإنترنت: لا أفكر بالموت

سويدية في سن الـ105 أعوام مهووسة بالإنترنت: لا أفكر بالموت

فيديو| مزاح فتاتين داخل الحرم المكي بسيارة كهربائية يثير غضب الكثيرين

فيديو| مزاح فتاتين داخل الحرم المكي بسيارة كهربائية يثير غضب الكثيرين

بالفيديو| تحول مدافن البقيع إلى شبه بحيرة في السعودية

بالفيديو| تحول مدافن البقيع إلى شبه بحيرة في السعودية

بالفيديو| معركة شرسة بين أسود من أجل البقاء

بالفيديو| معركة شرسة بين أسود من أجل البقاء

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل