بعد قليل.. انطلاق حفل مترو "العتبة - بولاق الدكرور" بحضور رئيس الوزراء

تبدأ بعد قليل، احتفالية انطلاق أعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الممتدة من العتبة حتى بولاق الدكرور، بطول 17.7 كم، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، واللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعدد من الوزراء وبعض قيادات وزارة النقل.

وأكد وزير النقل أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث تتضمن 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمحطة جمال عبدالناصر وتجهيزها لمرور الحفار العملاق منها، باعتبارها أول محطة يمر بها الحفار المنطلق في أعمال الحفر ابتداء من العتبة عبر شارع 26 يوليو في اتجاه محطات «جمال عبدالناصر وماسبيرو والزمالك».

وأوضح «عرفات» لـ"الوطن"، أن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الأول يبدأ من العتبة ويمتد بطول 4 كم، ويشمل «4» محطات نفقية هي «ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات»، والجزء الثاني يمتد بطول 6.6 كم، والجزء الثالث يصل محطة جامعة القاهرة، حيث يتقاطع مع الخط الثاني للمترو.