النفط ينخفض وسط توقعات بتخفيف محتمل لقيود "أوبك"

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بأن منظمة أوبك قد تزيد الإنتاج، ما ألقى بظلاله على الأسواق على الرغم من الدعم الذي تلقاه السوق من المخاطر الجيوسياسية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 0.5% إلى 79.20 دولار للبرميل بعد أن قفزت 35 سنتا أمس الثلاثاء.

وكان برنت بلغ 80.50 دولار للبرميل الأسبوع الماضي مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3% إلى 71.99 دولار للبرميل، بعدما قفزت أمس الثلاثاء إلى 72.83 دولار، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.

وقالت مصادر مطلعة في أوبك وقطاع النفط، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ربما تقرر زيادة إنتاج الخام في وقت قريب للغاية، قد يكون في يونيو بسبب المخاوف بشأن الإمدادات الإيرانية والفنزويلية وبعدما أثارت واشنطن القلق من أن صعود النفط قد يكون أكبر من اللازم، بحسب "رويترز".