رئيس الوزراء: نستهدف نقل 9 ملايين مواطن يوميا بمترو الأنفاق

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية خلال إعطاء إشارة البدء لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق وانطلاق ماكينة الحفر العميق "نفرتاري" على حرص الحكومة على استكمال مراحل إنشاء شبكة مترو الأنفاق التي تنقل ملايين المواطنين يومياً.

بالإضافة إلى التطوير والتحديث المستمر للخطوط الحالية، وإجراء الصيانة الدورية والمستمرة لها، لكي تتمكن من تقديم خدمة النقل للمواطنين على الوجه الأمثل، لافتًا إلى ما يساهم به تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق، في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، خاصة أنه من المستهدف أن تستوعب شبكة مترو الأنفاق بعد استكمال تنفيذها ما يقرب من 9 ملايين راكب يوميًا.

وأشار رئيس الوزراء، إلى حجم التكلفة الاستثمارية لتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق والتي تصل إلى نحو 96 مليار جنيه، هذا إلى جانب تكلفة التشغيل والصيانة للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة على الوجه المطلوب، مؤكداً أن هذا يعكس حرص الدولة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بكافة أوجه البنية التحتية، وتحقيق الربط بين مختلف المناطق والمدن الجديدة بما يخدم أهداف التنمية.