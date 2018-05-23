وكيل "تعليم كفرالشيخ": نقود ثورة إدارية وعودة المعلمين بالمديرية

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن "هناك أمور مستغربة وجدتها بتعليم كفر الشيخ، ومنها ارتباط مدارس اللغات الرسمية بديوان المديرية، لذا قررت ارتباط أي مدرسة للغات بالإدارة التي تقع في نطاقها ماليًا و إداريًا".

وأضافت وكيل تعليم كفر الشيخ، أنها أصدرت أمراً إدارياً بعودة المعلمين المتواجدين بديوان عام المديرية ودواوين الإدارات التعليمية في المواد التي بها عجز، استعداداً لإعداد خطة لسد العجز في العام الدراسي المقبل، عدا الحالات الحرجة، وأصحاب الأمراض المستعصية الذين سيتم توزيعهم كموجهين مقيمين بالمدارس، تقديراً ومراعاة لحالاتهم الصحية، وتنفيذا للقرارات الوزارية، لاستقرار ونجاح العملية التعليمية بالمحافظة في ظل دعم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته بحضور هناء شهاب، وكيل المديرية، وصلاح فهمي، مدير عام الشؤون المالية و الإدارية، وجميع مديري الإدارات التعليمية، وتضمن الاجتماع اتخاذ قرارات تعد بمثابة ثورة إدارية على أوضاع متوارثة بتعليم كفرالشيخ وتخالف ما تم التعارف عليه بجميع المحافظات.