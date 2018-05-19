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الوطن

"وكيل تعليم كفر الشيخ" تتفقد كنترول "الإعدادية": "كل طالب سينال حقه"

منذ 26 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
"وكيل تعليم كفر الشيخ" تتفقد كنترول "الإعدادية": "كل طالب سينال حقه"

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد كنترول "الاعدادية"

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، كنترول الشهادة الإعدادية، وحجرات تقدير الدرجات، رافقها خلالها يوسف البسيوني رئيس لجنة النظام والمراقبة، وحسن أبو النضر، رئيس لجنة تصحيح الشهادة الإعدادية، وصلاح فهمي، مدير الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، لمتابعة أعمال تقدير الدرجات خلال اليوم الأول من أعمال التصحيح.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجهت بسرعة الانتهاء من تصحيح الأوراق، وأن يتعامل كل مصحح مع أوراق الإجابة كأنها ورقة نجله، لينال كل طالب حقه.

وقررت بثينة كشك، استدعاء عمال المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ للمشاركة في عمليات نقل أوراق الإجابة من الكنترول لحجرات تقدير الدرجات والعكس لوجود عجز في العمال.

وبدأت أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، اليوم، وشددت وكيل الوزارة على ضرورة أن يتحلى جميع المشاركين في لجان تقدير الدرجات بالدقة والشفافية أثناء أداء عملهم من أجل صالح أبنائنا الطلاب لحصولهم على حقهم كاملًا دون زيادة أو نقصان.

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