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الوطن

عريقات يطالب سويسرا باعتذار رسمي بشأن تصريحات وزير خارجيتها

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
عريقات يطالب سويسرا باعتذار رسمي بشأن تصريحات وزير خارجيتها

صائب عريقات

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحكومة السويسرية بتقديم توضيحات رسمية حول تصريحات وزير خارجيتها إيجنازيو كاسيس، التي هاجم فيها استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهاماته بأنها السبب في تأجيج النزاع في الشرق الأوسط، وأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا هو "حلم وغير واقعي"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما طالب عريقات، خلال رسالة احتجاج رسمية وجهها إلى وزير خارجية سويسرا، بتقديم اعتذار رسمي للشعب الفلسطيني، ومعتبرا أن سويسرا اتخذت موقفاً غير محايد، وأن تصريحات وزير خارجيتها تخدم رواية الاحتلال كما تخدم أهداف إسرائيل والإدارة الأمريكية في تصفية قضية اللاجئين.

وأعرب عريقات في رسالته عن غضب الشعب الفلسطيني وقيادته من هذه التصريحات، واصفاً إياها بالإهانة المباشرة لشعبنا، مستغربا أنها صدرت عن دولة تتغنى بالتزامها بقواعد القانون الدولي وقيم العدالة والحياد التي جعلت منها مقراً للمنظمات الدولية العديدة.

وقال في رسالته: "حق العودة للاجئ الفلسطيني هو حق غير قابل للتصرف ومحمي بموجب القانون الدولي، لكن الحلم الوحيد غير الواقعي هو إهدار كرامة الشعب الفلسطيني، وعلى حد تعبير زميلكم السويسري المفوض العام للأنروا بيير كرينبول، فإن الكرامة لا تقدر بثمن".

وتساءل: "إذا كانت هذه التصريحات تصدر عن أعلى مستوى دبلوماسي في الحكومة السويسرية والتي تعتبر أن تنفيذ قواعد القانون الدولي أصبحت حلماً غير واقعي، فهل نتوقع أن تقوم سويسرا بتزويد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالمزيد من الحصانة لانتهاك القانون الدولي؟".

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