ضبط 5 من أصحاب المخابز للتلاعب فى أوزان الخبز بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم، من ضبط 5 من أصحاب المخابز، بتهمة تلاعبهم فى أوزان الدقيق والخبز، خلال حملة تموينية بنطاق قرى مركز المحلة، في إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي والرقابة على الأسواق بالمحافظة.

وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط "مروة ال ال"، صاحبة مخبز بلدي بمنطقة أبو دراع بثالث المحلة، مقيمة بذات الناحية لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم في الرغيف الواحد، وتحرر المحضر رقم 3 أحوال قسم مباحث تموين المحلة.

كما ضبط "نجلاء س ال"، صاحبة مخبز بلدي بمنطقة أبو دراع بثالث المحلة، مقيمه بذات الناحية لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جم في الرغيف الواحد، وتحرر المحضر رقم 4 أحوال قسم مباحث تموين المحلة، فيما ضبط "فاروق ع ال د"، صاحب مخبز بلدي بشارع سكة زفتى بمركز المحلة مقيم بذات الناحية لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 17 جم في الرغيف الواحد، وتحرر المحضر رقم 5 أحوال قسم مباحث تموين المحلة.

وتم ضبط "أشرف م ع"، صاحب مخبز بلدي بشارع سكة زفتى بمركز المحلة مقيم بذات الناحية لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 17 جم في الرغيف الواحد، وتحرر المحضر رقم 6 أحوال قسم مباحث تموين المحلة، كما ضبط "لطفى س ح"، صاحب مخبز بلدي بقرية السجاعية بمركز المحلة مقيم بذات الناحية لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم في الرغيف الواحد، وتحرر المحضر رقم 7 أحوال قسم مباحث تموين المحلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.