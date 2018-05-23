غدا.. الانتخابات العمالية للشركة المصرية لتجارة الجملة

تبدأ الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الخميس، إجراءات انتخابات اللجنة النقابية العمالية، واختيار ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة الشركة بعد انتهاء دورتها خلال الأربع سنوات الماضية، حيث يحق التصويت في الانتخابات من الساعة العاشرة صباحا، وحتي الخامسة مساءا قبل الإفطار، وبعد ذلك يسمح براحة لمدة ساعتين، وتستأنف الانتخابات في تمام الساعة السابعة مساءا، وحتي التاسعة مساءا، وتغلق أبواب التصويت وصناديق الاقتراع من خلال إشراف من وزارة القوى العاملة.