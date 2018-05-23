بينها "تماثيل الطين المحروق".. العثور على لقى أثرية بالغربية

عثرت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة صان الحجر بالغربية، على العديد من اللقى الأثرية تتمثل في مجموعة من المسارج المصنوعة من الفخار وتماثيل مصنوعة من التراكوتا "الطين المحروق" وأدوات من البرونز وقطعة حجرية عليها بقايا نقش وكتابة هيروغليفية وتمثال صغير لكبش.

من جانبه قال سعيد العسال، رئيس البعثة الأثرية، إن من أهم القطع المكتشفة عملة ذهبية تذكارية للملك بطليموس الثالث صكت فى عهد بطليموس الرابع تخليداً لذكرى والده.

وأضاف: "يبلغ قطر العملة 2.6سم وتزن حوالى 28جرام، حيث صور على أحد وجهها صورة نصفية للملك بطليموس الثالث يرتدى التاج المشع ويحمل على الكتف الشوكة الثلاثية رمز بوسيدون، بينما يحمل ظهرها صورة قرن الخيرات المشع وحوله كتابة تمثل اسم الملك".

وأشار العسال إلى أن العملة تتميز بجودتها العالية فى تصوير ملامح الملك البطلمى، وسلمت إلى المتحف المصري بالتحرير، لترميمها قبل عرضها ضمن معروضات المتحف.