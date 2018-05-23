تسجيل الدخول

الوطن

بينها "تماثيل الطين المحروق".. العثور على لقى أثرية بالغربية

اليوم PM 06:03
كتب: رضوى هاشم
بينها "تماثيل الطين المحروق".. العثور على لقى أثرية بالغربية

صورة أرشيفية

عثرت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة صان الحجر بالغربية، على العديد من اللقى الأثرية تتمثل في مجموعة من المسارج المصنوعة من الفخار وتماثيل مصنوعة من التراكوتا "الطين المحروق" وأدوات من البرونز وقطعة حجرية عليها بقايا نقش وكتابة هيروغليفية وتمثال صغير لكبش.

من جانبه قال سعيد العسال، رئيس البعثة الأثرية، إن من أهم القطع المكتشفة عملة ذهبية تذكارية للملك بطليموس الثالث صكت فى عهد بطليموس الرابع تخليداً لذكرى والده.

وأضاف: "يبلغ قطر العملة 2.6سم وتزن حوالى 28جرام، حيث صور على أحد وجهها صورة نصفية للملك بطليموس الثالث يرتدى التاج المشع ويحمل على الكتف الشوكة الثلاثية رمز بوسيدون، بينما يحمل ظهرها صورة قرن الخيرات المشع وحوله كتابة تمثل اسم الملك".

وأشار العسال إلى أن العملة تتميز بجودتها العالية فى تصوير ملامح الملك البطلمى، وسلمت إلى المتحف المصري بالتحرير، لترميمها قبل عرضها ضمن معروضات المتحف.

أخبار متعلقة

لأول مرة «هولجرام» فى المتحف المصرى: ابتسم أنت فى حضرة «توت عنخ آمون»

لأول مرة «هولجرام» فى المتحف المصرى: ابتسم أنت فى حضرة «توت عنخ آمون»
وزير الآثار فى ورشة تطوير الأهرامات: تكلفة إنشاء المتحف المصرى الكبير تجاوزت المليار دولار.. والافتتاح منتصف 2018

وزير الآثار فى ورشة تطوير الأهرامات: تكلفة إنشاء المتحف المصرى الكبير تجاوزت المليار دولار.. والافتتاح منتصف 2018
الفرعون يغادر ليلاً: «الوطن» ترافق تمثال الـ«9 أطنان» فى رحلته من سوق الخميس بالمطرية إلى المتحف المصرى بالتحرير

الفرعون يغادر ليلاً: «الوطن» ترافق تمثال الـ«9 أطنان» فى رحلته من سوق الخميس بالمطرية إلى المتحف المصرى بالتحرير
إقبال على المتحف المصرى.. وبائع فى «القلعة»: «أول مرة نشوف الأعداد دى من 5 سنين»

إقبال على المتحف المصرى.. وبائع فى «القلعة»: «أول مرة نشوف الأعداد دى من 5 سنين»
«الأميرة والبط» قطعة ديسمبر فى المتحف المصرى

«الأميرة والبط» قطعة ديسمبر فى المتحف المصرى
المتحف المصرى يحتفل بمرور 114 عاماً على افتتاحه

المتحف المصرى يحتفل بمرور 114 عاماً على افتتاحه

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

سعفان: رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور تصديرها للملابس

سعفان: رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور تصديرها للملابس

بدرية طلبة: "أنا ست بيت أوي"

بدرية طلبة: "أنا ست بيت أوي"

إسماعيل: نسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم

إسماعيل: نسعى لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الصحة والتعليم

حركة تغيرات لـ9 رؤساء الوحدات القروية ببلقاس في الدقهلية

حركة تغيرات لـ9 رؤساء الوحدات القروية ببلقاس في الدقهلية

"حجازي" يكرم الفائز في المسابقة الثقافية للعاملين بديوان وزارة التعليم

"حجازي" يكرم الفائز في المسابقة الثقافية للعاملين بديوان وزارة التعليم

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل