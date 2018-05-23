"صوت غير عادي" يخلف ضررا طفيفا بدماغ موظف في السفارة الأمريكية بالصين

أصدرت السفارة الأمريكية في الصين تحذيرا صحيا اليوم الأربعاء، بعد إصابة أحد موظفيها بضرر طفيف في الدماغ بسبب صوت "غير عادي"، في حادث يذكر بإصابة دبلوماسيين في كوبا بمرض غامض.

وتحقق السلطات الأميركية والصينية في الأمر بعدما تبين أن موظفا يعمل في مدينة غوانغزهاو جنوب البلاد أصيب بصدمة طفيفة في الدماغ، بحسب ما ذكرت المتحدثة جيني لي.

وفي تحذير أرسلته إلى الرعايا الأمريكيين في الصين، قالت السفارة في رسالة الكترونية إنها لا تعلم ما الذي تسبب بالأعراض كما لا تعلم بوجود حالات مماثلة في البلاد.

وكشفت الولايات المتحدة في كوبا العام الماضي، أن 24 دبلوماسيا وعائلاتهم تعرضوا لهجوم غامض تسبب لهم بإصابات تشبه إصابات الدماغ، كما عانى 10 دبلوماسيين كنديين وأقاربهم من مرض غريب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إصابة الموظف الأمريكي في الصين "شبيهة لدرجة كبيرة" بإصابات الدبلوماسيين الأمريكيين والكنديين في كوبا.

وأضاف أن المؤشرات الطبية تشبه كثيرا وهي متسقة بشكل تام مع المؤشرات الطبية التي عانى منها أميركيون يعملون في كوبا، مؤكدا أن بلاده سترسل فرقا طبية إلى المنطقة لمعالجة هذه الحالة، مضيفا "نحن نعمل لمعرفة ما الذي حدث في هافانا والان في الصين"، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية ملتزمة بالمساعدة في هذه القضية بموجب مسؤوليتها لحماية الدبلوماسيين الأجانب.

وجاء في تحذير السفارة أن موظفا حكوميا "تحدث مؤخرا عن شعور خفيف وغامض وغير عادي يشبه الصوت والضغط .. وتأخذ الحكومة الأميركية هذه التقارير على محمل الجد وأبلغت موظفيها الرسميين في الصين بهذه الواقعة".

وقالت "عندما تكونون في الصين، إذا أحسستم بأي ظاهرة غريبة في السمع أو الحواس ترافقها أصوات أو ضجيج ثاقب غير عادي، لا تحاولوا العثور على المصدر، بل انتقلوا إلى مكان ليس فيه ذلك الصوت" داعية الأشخاص المصابين بأي مشاكل صحية إلى استشارة الأطباء".

وقالت المتحدثة إن الموظف شعر بالعديد من الأعراض الجسدية بين أواخر 2017 ومطلع 2018. وتم إرساله إلى الولايات المتحدة حيث تبين أنه أصيب بضرر طفيف في الدماغ في 18 مايو.

وأضافت "لقد طمأنتنا الحكومة الصينية إلى أنها تحقق في الأمر وتتخذ الإجراءات المناسبة".

ولم يتسن الاتصال فورا بالخارجية الصينية للحصول على تصريح منها.