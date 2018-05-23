محافظ كفر الشيخ: رضاء المواطن أمن قومي ونتقاضى أجرا لخدمته

شدد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، على حسن معاملة المواطنين لأن رضاء المواطن أمن قومي، إضافة إلى مساعدة الفلاحين، وصغار المربين بالتعرف على برنامج وزارة الزراعة لتمويل للفلاحين لتربية الماشية "مشروع البتلو" لزيادة الثروة الحيوانية بالمحافظة، وفتح المشاغل اليدوية لخدمة المرأة المعيلة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم تحويل القرى إلى قرى منتجة، للسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الفترة المقبلة، موجها حديثه لرؤساء القرى قائلا: "نتقاضى أجرا من الدولة مقابل العمل وخدمة المواطن، وكما يتم مجازاة المخطئ يتم مكافأة المجتهد".