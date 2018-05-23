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الوطن

المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
المركزي الأمريكي يتجه إلى رفع قريب لأسعار الفائدة

أرشيفية

أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن معظم صانعي السياسية النقدية بالبنك المركزي الأمريكي يعتقدون أن من المرجح رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قريبا، إذا لم يطرأ تغير على آفاق الاقتصاد الأمريكي.

وأشار محضر الاجتماع، الذي نشرته وكالة "رويترز" اليوم، إلى أيضا دعوة من بعض صانعي السياسة لتعديل بيان السياسة النقدية للمركزي الأمريكي قريبا ليعكس أن أسعار الفائدة ستكون قريبة أو أعلى من التقديرات الطويلة الأجل في وقت غير بعيد.

وكما كان متوقعا، قرر صانعو السياسة بالإجماع في الاجتماع الذي انعقد في الأول والثاني من مايو  الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للإقراض لليلة واحدة بدون تغيير في نطاق بين 1.50 و1.75 في المئة.

وقال المركزي في محضر الاجتماع ”خلص معظم المشاركين إلى أنه إذا جاءت البيانات القادمة مؤكدة بشكل كبير الأفق الاقتصادي الحالي، سيكون من الملائم قريبا على الأرجح... اتخاذ خطوة أخرى لإزالة تيسير السياسة“.

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