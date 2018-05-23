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الوطن

هبوط أسعار النحاس تزامنا مع تراجع محادثات التجارة بين أمريكا والصين

منذ 9 دقيقة
كتب: وكالات
هبوط أسعار النحاس تزامنا مع تراجع محادثات التجارة بين أمريكا والصين

أرشيفية

سجلت أسعار النحاس اليوم أكبر هبوط ليوم واحد في حوالي شهرين مع انحسار التفاؤل بشأن نهاية قريبة للمواجهة التجارية بين الصين والولايات المتحدة وهو ما قلص شهية المستثمرين للأصول المرتبطة بالدورات الاقتصادية، وفقا لوكالة "رويترز".

وهبطت أسواق الأسهم وتراجع الدولار مقابل الين الياباني، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات المخاطر، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن المحادثات التجارية التي أجرتها الولايات المتحدة مؤخرا مع الصين.

وهبطت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى 6805 دولارات للطن قبل أن تنهي جلسة التداول منخفضة 1.6 بالمئة عند 6867 دولارا للطن. وهذا هو أكبر تراجع في يوم واحد منذ السابع والعشرين من أبريل .

وانخفضت عقود النيكل 0.9 بالمئة لتغلق عند 14650 دولارا للطن. ويبقى النيكل الأفضل أداء بين المعادن الصناعية مع تسجيله مكاسب بحوالي 14 بالمئة على أساس سنوي.

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