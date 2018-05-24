صقر يتفقد أعمال المنطقة الصناعية على مساحة 34 فدانا بـ"الغزل والنسيج"

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الأعمال المستجدة بالمنطقة الصناعية بشركة الغزل والنسيج، على مساحة 34 فدانا.

وتفقد صقر المصانع التي تنشئها القوات المسلحة، وتسلمها للمستثمرين، إذ أنه مقرر إنشاء 7 مصانع بارتفاع 3 أدوار للمصنع كمرحلة أولى، بينها مصنع على مساحة 4500 متر مربع، ومصنعين على مساحة 6500 متر مربع، وأربعة مصانع على مساحة 1800 متر مربع، بالإضافة إلى مبنى إداري ومبنى خدمات ومسجد.

ووجه صقر، خلال الجولة، بضرورة مواصلة العمل على مدار 24 ساعة، حتى تخرج المنطقة الصناعية للنور، وخاصة بعد الانتهاء من حل جميع المشاكل بين شركة الغزل والنسيج والهيئة العامة للاستثمار، التي أدت إلى توقف العمل بالمنطقة منذ عام 2005.

وقال محافظ الغربية، إنه تم الانتهاء من دخول جميع المرافق والخدمات الشاملة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات ورصف، وذلك بتكلفة 50 مليون جنيه.