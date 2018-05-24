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الوطن

من كريستيانو لـ"نيمار".. نجوم الكرة العالمية في إعلانات رمضان المصرية

اليوم AM 04:27
كتب: عبدالرحمن قناوي
من كريستيانو لـ"نيمار".. نجوم الكرة العالمية في إعلانات رمضان المصرية

نيمار

"مصر، بلد السحر والجمال، القلوب الدافية والتاريخ" كلماتٌ نطق بها النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإعلان الخاص بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي.

النجم البرازيلي الذي تدور حوله الشائعات حول الانتقال للعملاق الإسباني ريال مدريد، ظهر في الإعلان باحثًا عن جمال البحر، الذي تربى وداعب الكرة بجواره حتى وجده في مصر، ويختم الإعلان قائلًا "استنوني في البيت رقم 10" وهو الرقم الذي يرتديه "نيمار" مع منتخب بلاده.

ظهور "نيمار" في إعلان المنتجع السياحي لم يكن الأول لنجم كرةٍ عالمي في إعلانٍ مصري، حيث سبقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني والفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في إعلان إحدى شركات الحديد والصلب في شهر رمضان العام الماضي.

"رونالدو" كان بطلا للحملة الإعلانية للشركة المصرية التي انتشرت على نطاقٍ واسع داخل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهر أمام الأهرامات ومتجولًا في الشوارع المصرية ومداعبًا الأطفال، ولاقت الحملة صدىً كبيرًا بين جمهور النجم البرتغالي ومحبيه.

وفي نهاية الإعلان نطق لسان "رونالدو" باللغة العربية، ذاكرًا اسم الشركة التي يروج لمنتجها، مما جذب انتباه المصريين، ولاقى استحسانًا كبيرًا.

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