نشطاء "تويتر" يحتفون بـ"عوالم خفية": "شابوه عادل إمام"

احتفى مستخدمو موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالزعيم عادل إمام، بسبب أدائه الرائع في مسلسل "عوالم خفية"، الذي يُذاع خلال شهر رمضان.

وكتب عصام درويش: "شابوه #للزعيم #عادل_امام #عوالم_خفيه".

وقال محمد الكندري: "عادل إمام هو زعيم الأساطير بالدراما".

وغردت مريم صليب: "كل حلقة أحلى من اللي قبلها ويتألق الزعيم".

وكتب محمد ممدوح: "أيوه كده يا أسطورة هو ده المسلسل اللي يليق باسمك".

وغردت جاسمين: "أنا من وقت ما اتولدت وأنا بتفرج على عادل إمام وهفضل أتفرج عليه لآخر نفس. زعيم زعيم يعني مش أي كلام. الراجل ده أسطورة والله".

وكتبت ريم هاني: "حلو جدًا بجد".

وقال محمد الجارحي: "زعيم زعيم يعني مش أي كلام.. ربنا يديك طولة العمر يا زعيم".

وكتبت أفنان الشافعي: "بجد مسلسل عوالم خفية حاجة رهيبة فوق الوصف فعلًا، إيه كمية الإبداع اللي في الزعيم دي، لا بجد شابوه عادل أمام".

وقال إسلام: "مش جديد على الزعيم".

وكتبت إسراء: "مسلسل عوالم خفية من أجمل المسلسلات الموجودة السنة دي لو مكنش الأفضل حقيقي يعني عادل إمام عبقري جدًا في تمثيله".