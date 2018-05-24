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الوطن

طائرة "مصر للطيران" تستأنف رحلتها بعد هبوطها اضطراريا بالأقصر

اليوم AM 05:58
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
طائرة "مصر للطيران" تستأنف رحلتها بعد هبوطها اضطراريا بالأقصر

مطار الاقصر ارشيف

تستأنف بعد قليل طائرة تابعة لشركة مصر للطيران رحلتها إلى جنوب السودان بعد هبوطها اضطراريا بمطار الأقصر الدولي عقب وجود تهديدات للطائرة وركابها عن طريق خطاب ملقى داخل دورة المياه.

وأنهت قوات الحماية المدنية والمفرقعات أعمال فحص الطائرة وتم التأكد من عدم وجود أي خطورة أو أي مواد متفجرة، وأعطى مسؤولو المطار الإذن باستئناف الرحلة لمطار مدينة جوبا بجنوب السودان.

وتابع محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، داخل المطار عملية فحص الطائرة ونزول الركاب وانصرفا عقب انتهاء عملية الفحص والإذن للركاب بالصعود واستكمال الرحلة.

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