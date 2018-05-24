واشنطن تطرد اثنين من دبلوماسيي فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن طردت اثنين من الدبلوماسيين الفنزويليين، ردا على إجراءات مماثلة من جانب كاراكاس.

وجاء في بيان للخارجية، أمس الأربعاء: "تم اتخاذ قرار بأن يغادر الولايات المتحدة خلال 48 ساعة القائم بأعمال فنزويلا في أمريكا ونائب القنصل العام في هيوستن".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناويرت: "إن الاتهامات التي يفسرها قرار الرئيس نيكولاس مادورو، لا أساس لها: يؤدي دبلوماسيونا واجباتهم الرسمية بمسؤولية وفقا للأعراف الدبلوماسية ومعايير اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. ونحن نرفض أي تفسير آخر".

من جانبها ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية أن ذلك ردا على قرار الحكومة الفنزويلية بطرد القائم بأعمال الولايات المتحدة ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في فنزويلا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادودو، أن القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة، شخصا غير مرغوب فيه، وطالبه بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.