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الوطن

محافظ السويس يحيل ملف تمليك الأراضي بأبو سيال للمستشار القانوني

منذ 13 دقيقة
كتب: الوطن
محافظ السويس يحيل ملف تمليك الأراضي بأبو سيال للمستشار القانوني

اللواء أحمد حامد محافظ السويس

أحال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، طلب تقنين أراضي بقرية أبو سيال بحي الجناين، مقام عليها ما يقرب من 25 منزلا، والمقدم من أحد مواطني القرية إلى المستشار القانوني للمحافظة، لافتا إلى وجود قواعد وبنود حددها القانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضي.

وجاءت الإحالة خلال اللقاء الجماهيري رقم 61، وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بعلاج مواطنين من أبناء السويس على نفقة الدولة ومتابعة حالته وصرف الأدوية الأزمة، كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة لمواطن وعمل معاش ضمان اجتماعي لمواطنة بعد إجراء الأبحاث اللازمة. 

وطالب المحافظ مديرية القوى العاملة بتوفير وظيفة لحاصلة على بكالوريوس العلوم الطبية، كما أحال طلب مواطنة بشأن الحصول على مسكن إيواء عاجل إلى لجنة الإسكان لبحث الموضوع، واستمع إلى 10 أشخاص تقدموا بطلبات وتظلمات بخصوص تقنين وضع الأرض، وتظلم آخر من مواطن للعودة إلى العمل بمديرية التربية والتعليم.

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