جوتيرش يدعو إيران لتحويل حزب الله إلى كيان سياسي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى المساهمة في تحويل "حزب الله" إلى تشكيلة سياسية مدنية، معتبرا أن القدرات العسكرية لحزب الله مقلقة جدا بالنسبة للبنان.

وقال في وثيقة سلمها إلى مجلس الأمن الدولي: "أدعو دول المنطقة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الله إلى الدفع باتجاه تحول هذه المجموعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني بما يخدم المصلحة العليا للبنان والسلم والأمن الإقليمي".

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن جوتيريش لم يذكر في دعوته إيران بشكل صريح، واعتبر "احتفاظ حزب الله بقدرات عسكرية مهمة ومتطورة خارج رقابة الحكومة في لبنان، مصدر قلق بالغ"، مضيفة: دعا الأمين العام، الحكومة والقوات المسلحة في لبنان إلى "اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله وباقي المجموعات المسلحة من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة"، كما طالب جوتيريش "حزب الله" بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه.