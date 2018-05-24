الصدر يبشر بقرب ولادة الحكومة.. "أتممت اللمسات الأخيرة"

بشر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر بقرب الاتفاق على تشكيلة الحكومة العراقية.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، أمس الأربعاء: "اليوم أكملت لكم الصورة وأتممت اللمسات الأخيرة، بعد أن أكملت المشورة، ورضيت لكم الحكومة، حكومة لا سنية ولا شيعية، ولا عربية ولا كردية ولا قومية، ولا طائفية، بل حكومة عراقية أصيلة، ومعارضة بناءة، سياسية سلمية".

وأضاف قائلاً: "وإني سوف أستنير برأي المرجعية، والعشائر الأبية، وطبقات الشعب الكبيرة، وسنطلعهم على تفاصيل الاجتماعات الكثيرة ليكون لهم الأقوال السديدة".

وتابع: "ثم ننتظر الكتل النزيهة ذات التوجهات الوطنية الثمينة، لتشكيل حكومة أبوية قوية تعطي للشعب حقوقه"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

بدوره وبالتزامن مع تغريدة الصدر، لمح قيادي في تيار الحكمة ومقرب من الحكيم إلى الأمر عينه.

وقال صلاح العرباوي في تغريدة على تويتر: "الحكومة العراقية المقبلة لا إيرانية، ولا أمريكية، بل عراقية".

يذكر أن الصدر التقى، الثلاثاء، إياد علاوي، كما التقى سابقا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، وهادي العامري زعيم قائمة الفتح، من أجل السعي إلى إيجاد نقاط مشتركة بين الكتل السياسية، تسهل تشكيل الحكومة.