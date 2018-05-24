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الوطن

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة بسبب تصريحات بينس

منذ 50 دقيقة
كتب: وكالات
كوريا الشمالية تهدد بإلغاء القمة بسبب تصريحات بينس

صورة أرشيفية

انتقدت مسؤولة كورية شمالية رفيعة، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، لإدلائه بتصريحات عن مفاوضات نزع سلاح بيونج يانج النووي، واصفة إياها بأنها "جاهلة وغبية".

وقالت نائب وزير الشؤون الخارجية في كوريا الشمالية تشوي سون هوي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية، اليوم الخميس: "لا يمكنني أن أكتم مفاجأتي تجاه تصريحات جاهلة وغبية تصدر من فم نائب رئيس الولايات المتحدة"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ووصفت تصريحات بنس بالوقحة، مؤكدة أن بيونج يانج لن تجبر على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بواسطة تهديدات قادة واشنطن.

وأضافت: "لن نتوسل إلى الولايات المتحدة من أجل الحوار أو نتعب أنفسنا باللجوء إلى إقناعهم إذا كانوا يرفضون الجلوس معنا".

وتابعت: "في حال أساءت الولايات المتحدة إلى نوايانا الحسنة، وتمسكت بتصرفات غير قانونية ومشينة، سأتقدم باقتراح لقيادتنا العليا لإعادة النظر بالقمة بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية والولايات المتحدة".

وحذر بنس، الإثنين الماضي، خلال مقابلة مع قناة "فوكس" الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من المراوغة مع واشنطن، والتلاعب بها قبل القمة المقررة بين زعيمي البلدين الشهر المقبل في سنغافورة، معتبرا بأن ذلك سيكون "خطأ كبيرا".

وألمح إلى أن كوريا الشمالية قد ينتهي بها الأمر إلى السيناريو الليبي "إذا لم يبرم كيم جونغ أون صفقة" بشأن برنامجه النووي.

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