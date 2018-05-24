إطلاق سراح الإداريين المصرفيين المتهمين بانهيار العملة بفنزويلا

أطلقت السلطات الفنزويلية سراح 11 إداريا في مصرف "بانيسكو"، وهو أكبر مصرف خاص في البلاد، وجهت إليهم اتهامات بـ "الهجمات" التي تسببت بانهيار العملة الوطنية.

وأعلن المدعي العام الفنزويلي طارق صعب إطلاق سراح الأفراد الـ 11 في إدارة المصرف، وهم 4 نساء و7 رجال، مشيرا إلى أن التحقيقات بحقهم لا تزال جارية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد رئيس المصرف خوان كارلوس أسكوتيت المقيم في إسبانيا إطلاق سراح موظفيه، وقدم الشكر لرئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو على وساطته في القضية.

واعتقل الأشخاص المذكورين في أوائل مايو الجاري، وتشهد فنزويلا منذ 5 سنوات انهيارا لسعر صرف عملتها الوطنية.

وتتهم السلطات القطاع الخاص بتخريب الاقتصاد الوطني، فيما تحمل المعارضة السلطات مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحادة.