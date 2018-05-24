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"نيكي" يتراجع بعد تضرر أسهم شركات السيارات متأثرة تحقيق أمريكي

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
"نيكي" يتراجع بعد تضرر أسهم شركات السيارات متأثرة تحقيق أمريكي

أرشيفية

تراجعت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض الشركات المصنعة للسيارات بعدما فتحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقا محليا بشأن واردات السيارات والشاحنات قد يؤدي لفرض رسوم جمركية جديدة.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.1% ليغلق عند 22437.01 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ التاسع من مايو.

وقفز مؤشر للتقلبات إلى 18.29 وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل.

وتراجع مؤشر قطاع معدات النقل ثلاثة بالمئة وكان أسوأ القطاعات أداء بعد أنباء التحقيق الأمريكي.

وانخفض سهم تويوتا موتور كورب 3.1%، بينما نزل سهم سوبارو كورب 2.5%، وهوى سهم مازدا موتور كورب 5.2%.

وتراجع سهم موتور 1.8% بينما انخفض سهم هوندا موتور 3.4%.

وتراجع سهم "جي.إس. يواسا"، التي تصنع بطاريات السيارات الليثيوم مع هوندا 4.5% بعدما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية أن الشركة ستتشارك مع كونتيمبوراري أمبريكس تكنولوجي، أكبر شركة لصناعة البطاريات في العالم، لتطوير بطاريات سيارات كهربائية تعتبرها الشركة أساسية لاستراتيجيتها العالمية.

وهوى سهم شيمامورا لمتاجر الملابس منخفضة السعر 5.8% بعدما أعلنت الشركة انخفاض مبيعاتها في مايو 7.7% على أساس سنوي بسبب برودة الطقس.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% إلى 1775.65 نقطة.

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