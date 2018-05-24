مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

أمين جمال: "فوق مستوى الشبهات" كان وراء تعارفنا على الزعيم.. و"عرض مسلسلين مع بعض رزق وتوفيق"

قال أمين جمال مؤلف مسلسل "عوالم خفية" مع محمد محرز ومحمود حمدان، إن اتهامات جانجاه حسني بأن المسلسل تناول قصة مقتل شقيقتها سعاد حسني لا تمت للحقيقة بصلة، حيث تختلف الأحداث تمامًا كما أنه لم يكن يعلم باسم كتابها "سر الجريمة الخفية"، الذي تتناول فيه الحادثة إلا بالأمس بسبب حديثها عن ذلك.

وأضاف جمال، لـ"الوطن"، أن الرواية التي وقعت في يد بطل المسلسل عادل إمام سيكون وراءها مفاجأة ستتكشف في الحلقات القادمة، كما أن اختيار أحداث المسلسل جميعها مأخوذة عن الواقع ومنها ما هو حقيقي كقصة رفع علم "الرينبو" في أحد الحفلات "مروحناش للسبعينيات والثمانينيات خالص".

التأليف الجماعي ممتع ولم نبتدع الفكرة

وعن اختيار الفنان عادل إمام للقصة الخاصة بهم لتجسيدها على الشاشة، يقول جمال إن ذلك يعود إلى إعجاب الزعيم بمسلسل فوق مستوى الشبهات الذي شارك في كتابته، كما أن الثلاثي الذي ألّف "عوالم خفية" يتعامل مع المخرج رامي إمام في عمل سينمائي، وطلب منهم كتابة مسلسل للزعيم، ورغم عرض العديد من الكُتاب على عادل إمام عدة نصوص وكان وافق مبدأيًا على إحداها إلا أنه بمجرد عرضهم لفكرتهم "عوالم خفية" وافق عليه واختار أن يقدمها هذا العام.

ويشارك أمين جمال كذلك في تأليف مسلسل "لدينا أقوال أخرى" للنجمة يسرا، الذي يعرض في رمضان الحالي أيضًا، معتبرًا مشاركته في عملين لنجمين كبيرين يعرضان في نفس الوقت "شرف كبير وتوفيق من عند ربنا ورزق"، وزاد عليهم شهادات الكثيرين بأنهم غيّروا من شكل إمام ويسرا.

أما فكرة التأليف الجماعي، فيرى "أمين" أنها ممتعة أكثر من تأليف شخص بمفرده، وأنهم لم يبتدعوها وأنها قائمة في المسلسلات الأجنبية "في رأي ورأي آخر بتكون أحلى بكتير عن واحد كاتب لوحده"، كما أنه ومحرز وحمدان أصدقاء منذ الدراسة في المعهد "إحنا شغلنا مع بعض وعايشين مع بعض وحتى وقت الراحة بنتكلم في الشغل".