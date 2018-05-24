انتظام عمليات التصويت في انتخابات "العمال" بقنا

تسير انتخابات النقابات العمالية في المصالح والشركات في محافظة قنا، بشكل طبيعي، حيث فتحت صناديق الاقتراع في موعدها في تمام التاسعة صباح اليوم الخميس، انتظام عمليات التصويت.

وتجرى الانتخابات في شركة مياه الشرب والبنك الزراعي والكهرباء، بمقراتهم الرئيسية في مدينة قنا، حيث بها لجان أساسية ولجان وافدة لإتاحة الفرصة أمام المغتربين لأداء أصواتهم.

وتفقد عادل عباس وكيل وزارة القوى العاملة بقنا، ويرافقه سيد حامد رئيس اتحاد العمال بقنا، لجان انتخابات النقابات العمالية بالهيئات والمصالح الحكومية التي تُجرى بها انتخابات المرحلة الأولى، لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وقال عادل عباس وكيل وزارة القوى العاملة بقنا، إن اللجنة المشكلة للإشراف على العملية الانتخابية تتابع العملية الانتخابية بداية من فتح صناديق الاقتراع في تمام التاسعة صباحًا، وتعمل على تذليل أي عقبات تواجه عملية التصويت بشكل فوري، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل طبيعي حتى الآن، وأن هناك إقبال كثيف من العاملين في بعض اللجان الانتخابية، كما أن إغلاق الصناديق سيكون في الخامسة مساء اليوم.