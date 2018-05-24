إخلاء سبيل ضابط و3 أمناء شرطة متهمين بتهريب العصابة الأردنية

قرر قاضي المعارضات في محكمة مينة نصر إخلاء سبيل ضابط و3 أمناء شرطة من حراس العصابة الأردنية المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلات القاهرة الجديدة تقدر بـ150 مليون جنيه، بعد أن نسبت إليهم النيابة تهمتي التهريب والإهمال في تنفيذ مهام عملهم.

وأنكر المتهمون، في تحقيقات النيابة تهمة تهريب المتهمين، وأقروا بأنهم تفاجؤوا باختفاء 3 من أفراد العصابة من جانب سيارة الترحيلات في أثناء انشغالهم مع باقي أفراد المأمورية عقب عودتهم من المحكمة، ووقف السيارة بجانب ديوان قسم الشرطة، تمهيدًا لإعادة المتهمين إلى محبسهم.