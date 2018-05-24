تسجيل الدخول

الوطن

إخلاء سبيل ضابط و3 أمناء شرطة متهمين بتهريب العصابة الأردنية

منذ 46 دقيقة
كتب: محمد سيف
إخلاء سبيل ضابط و3 أمناء شرطة متهمين بتهريب العصابة الأردنية

العصابة

قرر قاضي المعارضات في محكمة مينة نصر إخلاء سبيل ضابط و3 أمناء شرطة من حراس العصابة الأردنية المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية من فيلات القاهرة الجديدة تقدر بـ150 مليون جنيه، بعد أن نسبت إليهم النيابة تهمتي التهريب والإهمال في تنفيذ مهام عملهم.

وأنكر المتهمون، في تحقيقات النيابة تهمة تهريب المتهمين، وأقروا بأنهم تفاجؤوا باختفاء 3 من أفراد العصابة من جانب سيارة الترحيلات في أثناء انشغالهم مع باقي أفراد المأمورية عقب عودتهم من المحكمة، ووقف السيارة بجانب ديوان قسم الشرطة، تمهيدًا لإعادة المتهمين إلى محبسهم.

أخبار متعلقة

عاجل| سقوط "عصابة البروفيسور" في الإسكندرية

عاجل| سقوط "عصابة البروفيسور" في الإسكندرية
عاجل| القبض على إثنين من مهربي عصابة "البروفيسور"

عاجل| القبض على إثنين من مهربي عصابة "البروفيسور"
مصدر أمني: القبض على المتهمين الهاربين من عصابة "البروفيسور" الأردنية

مصدر أمني: القبض على المتهمين الهاربين من عصابة "البروفيسور" الأردنية
مصدر: المباحث تنكرت في زي صيادين وسائقين للإيقاع بـ"عصابة البروفيسور"

مصدر: المباحث تنكرت في زي صيادين وسائقين للإيقاع بـ"عصابة البروفيسور"
أول صور لعملية القبض على الهاربين من عصابة "البروفيسور"

أول صور لعملية القبض على الهاربين من عصابة "البروفيسور"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

سعفان يضع اللمسات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية بالانتخابات العمالية

سعفان يضع اللمسات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية بالانتخابات العمالية

بالصور| إقبال على انتخابات النقابات العمالية بجنوب سيناء

بالصور| إقبال على انتخابات النقابات العمالية بجنوب سيناء

تأجيل انتخابات مجلس إدارة "مصر للسياحة" لأجل غير مسمى "دون سبب"

تأجيل انتخابات مجلس إدارة "مصر للسياحة" لأجل غير مسمى "دون سبب"

زحام وطوابير في انتخابات العمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

زحام وطوابير في انتخابات العمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

اختيارات الوطن

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

الأكثر قراءة

عاجل