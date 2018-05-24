شركة "إيه.أو.إس" تفشل في تسليم شحنتي قمح لمصر

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن شركة "إيه.أو.إس" للتجارة في دبي، وهي مورد كبير للقمح إلى مصر، لم تسلم شحنتي قمح جرى التعاقد عليهما مع الشركة.

وقال المصيلحي في تصريحات لرويترز، إن "إيه.أو.إس" تلقت تمديدين للشحنتين المؤجلتين البالغتين نحو 120 ألف طن من القمح لكنها فشلت في تسليمهما رغم ذلك.

وأضاف أن الشركة خرجت عن نطاق التعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية في الوقت الحالي، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن الشحنتين، بما في ذلك دولة المنشأ، كما لم يحدد قيمتهما، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقد تجبر الشحنات الناقصة مصر على اللجوء للأسواق العالمية في وقت أقرب من المتوقع لتحافظ على احتياطياتها من الحبوب والتي تعتبرها الحكومة مسألة ذات حساسية سياسية لدورها في إمداد برنامج دعم الخبز في البلاد.