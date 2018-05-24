تسجيل الدخول

الوطن

شركة "إيه.أو.إس" تفشل في تسليم شحنتي قمح لمصر

منذ 35 دقيقة
كتب: وكالات
شركة "إيه.أو.إس" تفشل في تسليم شحنتي قمح لمصر

وزير التموين-علي المصيلحي-صورة أرشيفية

قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، إن شركة "إيه.أو.إس" للتجارة في دبي، وهي مورد كبير للقمح إلى مصر، لم تسلم شحنتي قمح جرى التعاقد عليهما مع الشركة.

وقال المصيلحي في تصريحات لرويترز، إن "إيه.أو.إس" تلقت تمديدين للشحنتين المؤجلتين البالغتين نحو 120 ألف طن من القمح لكنها فشلت في تسليمهما رغم ذلك.

وأضاف أن الشركة خرجت عن نطاق التعاقد مع الهيئة العامة للسلع التموينية في الوقت الحالي، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن الشحنتين، بما في ذلك دولة المنشأ، كما لم يحدد قيمتهما، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقد تجبر الشحنات الناقصة مصر على اللجوء للأسواق العالمية في وقت أقرب من المتوقع لتحافظ على احتياطياتها من الحبوب والتي تعتبرها الحكومة مسألة ذات حساسية سياسية لدورها في إمداد برنامج دعم الخبز في البلاد.

 

أخبار متعلقة

وزير التموين يصدر قرارا بصرف السلع لأصحاب البطاقات الورقية

وزير التموين يصدر قرارا بصرف السلع لأصحاب البطاقات الورقية
وزير التموين يجتمع بسفير كازخستان في القاهرة لبحث استيراد القمح

وزير التموين يجتمع بسفير كازخستان في القاهرة لبحث استيراد القمح
وزير التموين: القمح المستورد يذهب للخبز البلدي وليس الحلويات

وزير التموين: القمح المستورد يذهب للخبز البلدي وليس الحلويات
وزير التموين: هناك آلية لتحديد سعر القمح قبل مجيئي الحكومة

وزير التموين: هناك آلية لتحديد سعر القمح قبل مجيئي الحكومة
اليوم.. وزير التموين يجري جولة بصوامع الفيوم لمتابعة موسم توريد القمح

اليوم.. وزير التموين يجري جولة بصوامع الفيوم لمتابعة موسم توريد القمح
وزير التموين: حققنا 50% من المطلوب في موسم توريد القمح المحلي

وزير التموين: حققنا 50% من المطلوب في موسم توريد القمح المحلي

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

سعفان يضع اللمسات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية بالانتخابات العمالية

سعفان يضع اللمسات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية بالانتخابات العمالية

بالصور| إقبال على انتخابات النقابات العمالية بجنوب سيناء

بالصور| إقبال على انتخابات النقابات العمالية بجنوب سيناء

تأجيل انتخابات مجلس إدارة "مصر للسياحة" لأجل غير مسمى "دون سبب"

تأجيل انتخابات مجلس إدارة "مصر للسياحة" لأجل غير مسمى "دون سبب"

زحام وطوابير في انتخابات العمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

زحام وطوابير في انتخابات العمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

اختيارات الوطن

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

الأكثر قراءة

عاجل