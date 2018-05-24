حجازي يشدد على رؤساء مراكز توزيع كراسات الثانوية العامة بتحري الدقة

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع رؤساء مراكز توزيع، وتجميع كراسات امتحانات الثانوية العامة من جميع المديريات التعليمية، لمناقشة الترتيبات النهائية لآلية عمل المراكز، بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وفي بداية الاجتماع، رحب حجازي بالحضور، مثنيًا على مجهوداتهم والمسؤولية الكبيرة التي يشاركون في تحملها؛ لتصبح الثانوية العامة على أعلى درجات الأمان والجودة، مؤكدًا أنها مسؤولية تشاركية تتم من خلال التنسيق بين "المطبعة السرية، ورؤساء اللجان، والكنترولات، ولجان السير".

ووجه حجازي بالدقة في مراجعة البيانات على صناديق كراسات الامتحانات من خط السير وعدد الطلاب، وحوافظ التسليم، واستعدادات إدارة الأزمات بكل لجنة لتفادى أي طؤارى أو معوقات للعمل.

وفي سياق متصل، تناول خالد عبد الحكم بالشرح والتوضيح أدوار ومهام رؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحانات، مؤكدًا أهمية تنظيم الصناديق داخل اللجان، وضرورة عودة الصناديق الفارغة إلى المطبعة السرية.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة.