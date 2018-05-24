إغلاق صناديق اقتراع "الانتخابات النقابية" في الغربية

أغلقت، منذ قليل، عملية الاقتراع بلجان انتخابات اللجان النقابية داخل عدد من المصالح والمؤسسات الحكومية بمحافظة الغربية، ومن المقرر بدء عمليات الفرز لإعلان النتائج.

أجريت الانتخابات النقابية داخل مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بقاعة إعداد القادة في إستاد طنطا الرياضي، وتنافس 22 مرشحًا على 11 مقعدًا هم تشكيل مجلس إدارة النقابة، حيث يتنافس على مقعد الرئاسة 3 من المرشحين للحصول على مقعد واحد لرئاسة اللجنة النقابية.

وفى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، تنافس 24 مرشحًا على 11 مقعد في مجلس النقابة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بينما يتنافس 24 أخرين على 4 مقاعد في مجلس الادارة على أن يتم اختيار 4 أخرين من الشركة بالتزكية، وتجرى عملية الاقتراع داخل 11 لجنة موزعة على مدن ومراكز المحافظة، وسط إقبالاً من الناخبين، في وجود لجان تنظيم من القوى العاملة ومساعديهم من الشركة.