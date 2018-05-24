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الوطن

"شركاء التنمية" بالبحيرة تنفذ مشروعا لتنمية المستفيدات من برنامج تكافل

منذ 24 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
"شركاء التنمية" بالبحيرة تنفذ مشروعا لتنمية المستفيدات من برنامج تكافل

"شركاء التنمية" بالبحيرة تنفذ مشروعا لتنمية المستفيدات من برنامج تكافل

تستعد جمعية "شركاء التنمية والأعمال الإنسانية" بالبحيرة، لتنفيذ مشروع لتنمية السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، ونقلهن من الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وتوعيتهن بتنظيم أسرهن، وذلك بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والصحة والتضامن والهيئة العربية للتصنيع.

وقال محمد عزت عرفات، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إنه جرى التوقيع على عقد منحة المشروع، أمس، خلال لقاء بمجلس الوزراء حضره المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزيرًا التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ونائب عن وزير الصحة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعشرة محافظين بينهم محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، ورؤساء عشر رؤساء جمعيات على مستوى الجمهورية.

وأشار الى أنه تم إسناد المشروع لجمعية "شركاء التنمية" من وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تنمية السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، ونقلهن من الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية وتوعيتهن بتنظيم أسرهن، لأنهن طبقا للإحصائيات الأكثر فقرا والأكثر إنجابا، مصيفا أنه سيتم تنفيذ المشروع بمراكز إيتاي البارود وكوم حمادة وبدر بمحافظة البحيرة.

وتابع: "مشاركة الجمعية في هذا المشروع، في إطار مساعدة المجتمع المدني للدولة، من خلال القيام بمسؤوليته تجاه المجتمع ...لنكون شركاء في التنمية وتحمل أمانة المسؤولية".

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