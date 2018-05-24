المقاومة اليمنية تسيطر على طريق استراتيجي بالساحل الغربي

سيطرت قوات المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية، الخميس، على طريق استراتيجي يربط بين مديريتي التحيتا وزبيد في الساحل الغربي بعد اشتباكات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وكان العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية قد فروا من جبهات القتال جنوبي مديريتي التحيتا والجراحي بعد هجوم واسع شنته المقاومة الوطنية وألوية العمالقة.

وأكدت مصادر ميدانية أن عناصر المليشيات فروا نحو زبيد وبيت الفقية والحسينية، بحسب "سكاي نيوز".

وتزامن ذلك مع قصف مقاتلات التحالف العربي مواقع لميليشيات الحوثي في في الساحل الغربي موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.