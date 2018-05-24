"المالكي" يبحث مع قادة الأحزاب العراقية تشكيل الكتلة النيابية الأكبر

بحث نائب الرئيس العراقي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم، تشكيل الكتلة النيابية الأكبر، بحضور وفدي الحزبين الكرديين الرئيسيين.

وقال هشام الركابي، مدير المكتب المالكي في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن نوري ‎المالكي حضر مأدبة إفطار أقامها رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في مكتبه، بحضور وفدي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي ‎الكردستاني.

وأضاف الركابي أن الزيارة جاءت في سياق اللقاءات والتفاهمات حول تشكيل الكتلة الوطنية الأكبر.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، قد أكد في وقت سابق، أن لقاءات نوري المالكي مع قادة الكتل السياسية وصلت إلى مراحل متقدمة لتشكيل الكتلة الأكبر.