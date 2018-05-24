"مصر الخير" تشارك في إفطار 1500 صائم من عمال مصانع السجاد بقرى أبيس

وسط حالة من الفرحة بالأجواء الرمضانية لأهالي قرية أبيس بمائدة إفطار مؤسسة "مصر الخير"، والتي ينظمها برنامج الغارمين سنويًا، لرسم حالة الفرحة والسرور بين أهالي القرية وأطفالها وشبابها، قدم المنشد عبد الرحمن فتحي أناشيد دينية ساهمت في عمل حالة روحانية دينية بين الحضور أثناء الإفطار.

وينظم الإفطار السنوي للاحتفال كرمز التغيير الحياة للأفضل، حيث إعتاد برنامج الغارمين الإعلان عن خطته لفك كرب الغارمين في شهر رمضان وخروج خمسة آلاف غارم وغارمة.

وقالت سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إن الإفطار ضم 1500 صائم من أهالي القرية وعمال مصانع مصر الخير للسجاد اليدوي وأهالي قرية أبيس، وهو ما يعد احتفالية سنوية اجتماعية لأهالي القرية، وأن حفل الإفطار سنوي ينظمه برنامج الغارمين للعام الرابع على التوالي، وسط قرية أبيس وهو يعتبر احتفال سنوي للأهالي بصفة عامة، مما يخلق حالة من الترابط الاجتماعي بين أهالي القرية.