حازم إمام ضيف دنيا صلاح عبدالله على "نغم FM" غدا

يحل الكابتن حازم إمام، ضيفًا على الإذاعية دنيا صلاح عبدالله، غدا، في برنامجها "أول كل حاجة"، المذاع عبر أثير إذاعة "نغم FM"، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا.

يتحدث إمام خلال الحوار عن مرحلة طفولته، بجانب كواليس مشواره الكروي، بداية من مرحلة الاحتراف وحتى مرحلة الاعتزال، فتدور فكرة البرنامج، حول "النوستالجيا" بشكلٍ خفيف، حيث تتحدث دنيا مع ضيوفها من نجوم الفن والرياضة، لمدة نصف ساعة تقريبًا، عن الخطوات الأولى في أمور حياتهم، وعاداتهم اليومية، ومدى ارتباطهم بالأشياء القديمة.

"أول كل حاجة"، يُذاع يوميًا طول شهر رمضان، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، ويُعاد في التاسعة والربع مساءً.