بطل مسلسل "ربع رومي" ضيف إذاعة "نغم FM" غدًا

يحل الفنان مصطفى خاطر، بطل مسلسل "ربع رومي" الذي يُعرض على قناة "الحياة"، ضيفًا على الإذاعية دنيا صلاح عبد الله، وذلك خلال حلقة الغد الأربعاء، من برنامج "أول كل حاجة" الذي يُذاع عبر آثير إذاعة "نغم FM"، وذلك في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا.

وتدور فكرة البرنامج، حول "النوستالجيا" بشكلٍ خفيف، حيث تتحدث "دنيا" مع ضيوفها من نجوم الفن والرياضة، لمدة نصف ساعة تقريبًا، عن الخطوات الأولى في أمور حياتهم، وعاداتهم اليومية، ومدى ارتباطهم بالأشياء القديمة.

"أول كل حاجة"، يُذاع يوميًا طول شهر رمضان، في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، ويُعاد في التاسعة والربع مساءً.