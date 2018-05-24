ورشة كتابة "مسرح مصر" تجهز عروض "مسرح السعودية"

تواصل ورشة كتابة عروض "مسرح مصر" عملها خلال هذه الأيام استعدادًا لبدء البروفات، في النصف الثاني من شهر رمضان، وافتتاح لموسم الجديد من العروض للجمهور، أول أيام عيد الفطر المقبل.

وقال السيناريست أشرف حسني، أحد المشاركين في ورشة الكتابة، لـ"الوطن": "نعمل بالتوازي في كتابة عروض (مسرح السعودية)، ونكتبها باللهجة المصرية، ويقوم أحد السعوديين بتحويل اللهجة إلى السعودية، وانتهينا من كتابة 4 نصوص لمسرح السعودية إلى اليوم، والذى يفتتح عروضه رابع أيام العيد".

يذكر أن ورشة الكتابة تضم أشرف حسني، وأحمد شاكر، محمود نصار، ومحمود عبدالله، عيسى جمال، وليد الهندي، ويخرج عروض مسرح مصر المخرج نادر صلاح الدين، ويخرج عروض مسرح مصر الفنان أشرف عبدالباقى.