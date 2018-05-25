الحاجة سعدية: السعودية ترفض عودتي لمصر.. "نفسي أقضي رمضان وسط ولادي"

قالت الحاجة سعدية، ضحية العمرة المزيفة، إن المملكة العربية السعودية رفضت السماح لها بالعودة إلى مصر رغم إخلاء سبيلها، مناشدة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالتدخل بالإفراج عنها.

وأضافت "سعدية"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "دريم": "أنا مش عارفة أن قاعدة ليه لحد دلوقتي، أنا ذنبي إيه، عاوزه الملك سلمان يشوفلي حل، أنا تعبانة وممكن أموت".

وتابعت: "في عرضكم يا أهل الكرم شوفولي حل أنا بريئة": "نفسي أقضي رمضان في وسط ولادي، مش عارفة في إيه والله، يرضي الملك سلمان إني أموت هنا، نفسي الحس تراب بلدي، ياريت الرئيس عبدالفتاح السيسي يتصل بالملك سلمان، أنا خارجة من السجن بقالي 28 يوما، أعمل إيه".