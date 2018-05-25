"الأعلى للإعلام": 9 مخالفات في الحلقة الثامنة من مسلسل "ضد مجهول"

قال تقرير لجنة رصد دراما رمضان التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الثامنة من مسلسل "ضد المجهول" لغادة عبدالرازق، والذي يذاع على قناة "الحياة"، تضمن 9 مخالفات منها الترويج التدخين من خلال مشهدي ندى وهي تدخن السجائر بكثرة، ومشهد لزوج شيماء يدخن الشيشة في منزله.

وأوضح التقرير أن الحلقة ارتكبت مخالفة أيضا تتمثل في عدم احترام القانون من خلال دعوة للانتقام حيث قالت صديقة ندى لها "أجيب حق ابني بإيدي زي ما أنتى قررتي تجيبي حق بنتك بإيدك"، فضلا عن إهانة فئة من فئات المجتمع، من خلال تجاهل الضابط للدليل الذي أحضرته ندى وهو جزء من حبات السبحة التي وجدتها بجوار ابنتها أثناء قتلها، مما يعد دليل على إهمال الضابط.

وأوضحت اللجنة أيضا أن الحلقة تضمنت نقدًا سلبيًا للقانون، من خلال مشهد ندى وهي تقول لحازم "كام قضية تم تقييدها ضد مجهول السنة اللي فاتت 36000 قضية".

كما تضمنت الحلقة بحسب لجنة الرصد، إهانة الزوج حيث قالت روجينا لزوجها "فى ستين داهية غور"، فضلا عن إهانة المرأة من خلال انتقام روجينا من ندى وصفعها على وجهها، فضلا عن عدم احترام اللغة عبر ترديد كلمات مثل Profile وMinuit.

وقالت اللجنة إن الحلقة شملت أيضا سلوكا سيئا من خلال صديقة ندى التي تحرضها قائلة "خشى على البروفايل بتاعه ولاعبيه لحد ما يقر"، فضلا عن ألفاظ سوقية منها "إيه اللي هببتوا ده".