"الأعلى للإعلام": الحلقة 8 من "ربع رومي" تضمنت مخالفة للتعاليم الدينية

قال تقرير لجنة رصد دراما رمضان التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الثامنة من مسلسل "ربع رومي" الذي يذاع على "الحياة" تضمنت 6 مخالفات هي مخالف للقيم والتعاليم الدينية، وألفاظ متدنية، وسلوك خاطئ، وإيحاءات لفظية، ولفظ متدنى، وعدم احترام اللغه العربية.

وأوضح التقرير أن تفاصيل المخالفات جائت في حوار بين مصطفى خاطر ووالدته هالة فاخر، لإبعادها عن المكان لإدخال والده بيومي فؤاد بعد تحوله لأسد للغرفة، فيقول خاطر: "أنا عاوزك تقفي جنبي وتصليلي 8 ركعات وتدعيلي بس في أوضتك وترد هالة فاخر: "هخش أتوضى"، فيمنعها خاطر قائلاً: "رايحة فين متتوضيش أتيممي على الأوضة"، كما قال بيؤمى فؤاد وهو في هيئة الأسد لمصطفى خاطر: "ليه ياروح أمك أسد نباتي"، بينما قامت هالة فاخر بالبصق على وجه شلبي الفنان "منير مكرم" بسبب سخافته.

وفي مشهد آخر تقول ابنة خالة مصطفى خاطر ومحمد سلام : هوه احنا ممكن ندور عندك فى الأوضه أنا وانته لوحدنا ونقفل الباب، بينما قال محمد سلام عن القطه :.هيه بكام ياجماعه خلينا نخلص، وابنة خالته ترد:المسألة مش مسألة فلوس أصل أنا بحبها أوى ....وخاطر يرد: ده ايه " المحن " ده.

وقال التقرير إنه قد دار حوار متدنى على خشبة المسرح بتمثيل مفتعل لاحدى المسرحيات من قبل خاطر وميرنا جميل وعلاء مرسى الذى يلعب دور المخرج فتقول ميرنا جميل :اتركه فلتدعه فى حاله قبل أن نذهب جميعاً فى داهيه .. يجب ان ندفنه قبل ان يعفن وتطلع الريحه ونتفضح، وتابع تقرير لجنة الرصد " لا يجوز أن تصل الكوميديا لهذا الحد من الاسفاف والتحدث عن الصلاة بدون الوضوء والحديث عن التيمم فى غير محله".

في الوقت نفسه أكدت لجنة الرصد أن القناة التزمت ب3 فواصل اعلانية يستغرق الفاصل ما بين 11 و12 دقيقة.