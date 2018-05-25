مصطفى السنوسي يفوز برئاسة اللجنة النقابية للعاملين بـ"أزهر أسيوط"

أسفرت نتائج انتخابات اللجنة النقابية للمنطقة الأزهرية بأسيوط، عن فوز مصطفى السنوسي رئيسا للجنة، وفاز بالعضوية كل من "سيد إبراهيم، خالد المهدي، أحمد سلامة، محمود علم الدين، أحمد نبيه، زكريا علي عبدالرحمن، أماني غانم، محمد حسني، محمد علم، مصطفى معوض، لما بكار، وعليان محمد عليان".

وانتهت المرحلة الأولى من انتخابات العمال، أمس، وضمت 1191 لجنة نقابية، تابعة لـ12 نقابة عامة للعاملين بالنقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربى، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.